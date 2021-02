Kampf gegen Corona: Vogtlandkreis bietet bald kostenlose Schnelltests an

Die Grenzen zu Tschechien sind weitestgehend geschlossen und bleiben es laut Bundesinnenministerium noch eine Woche – die Corona Zahlen in der Region sinken aber noch nicht so wie sie es durch diese Maßnahme tun sollten. Um die Ausbreitung weiter einzudämmen, sollen im Vogtlandkreis in Kürze kostenlose Schnelltests für Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung stehen. Das hat Landrat Rolf Keil gemeinsam mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer sowie Vertretern von Vereinen unterschiedlichster Bereiche beschlossen. Heute (Mittwoch) sollen noch weitere Details dazu bekannt gegeben werden. Der Vogtlandkreis liegt aktuell auf Platz eins der Inzidenzwerte im Freistaat Sachsen.