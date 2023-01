«Kampf der Realitystars» mit Janke, Knappik und Siegel

Neue Runde im «Kampf der Realitystars»: RTLzwei schickt für die vierte Staffel seines Formats wahre Veteranen ins Rennen. Neben «Bachelor» Paul Janke (41) sind auch DJane Giulia Siegel (48) und «Dschungelcamp»-Legende Sarah Knappik (36) dabei, wie der Sender am Mittwoch in München mitteilte.

23 Kandidaten treten am thailändischen Strand gegeneinander in einen Wettstreit um 50.000 Euro – darunter neben den Genannten auch Daisy Dee, Techno-Ikone der 90er Jahre, und «Sommerhaus der Stars»-Gewinnerin Antonia Hemmer. Gedreht wird die Show in Thailand, moderiert wird sie wieder von Cathy Hummels. Die Ausstrahlung ist für das Frühjahr geplant. In der dritten Staffel wurde Elena Miras der «Realitystar 2022».