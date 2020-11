Kampagne im Vogtland: Junge Menschen sollen zurückkommen

Es gibt ganz verschiedene Gründe, weshalb Menschen von der Region, in der sie aufgewachsen sind, wegziehen: Die Liebe, Berufliche Veränderungen oder das Studium. Der Vogtlandkreis und die IHK Chemnitz Regionalkammer Plauen starten jetzt eine Kampagne, um Fachkräfte wieder in den Vogtlandkreis zurück zu gewinnen. Gerade jetzt in der Weihnachtszeit kommen viele junge Menschen zurück in die Region, um Weihnachten mit der Familie zu verbringen. Diese Zeit wolle man nutzen, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. An verschiedenen Stellen sollen die jungen Menschen lesen könnten, wie schön es im Vogtland ist. Soderdrucke auf Bäckertüten ab dem 1.Advent und eine Großplakatwerbung sollen das beispielsweise zeigen.

