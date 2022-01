Kampagne des BFV: Kostenlose Ausbildung für ehrenamtliche Kindertrainer

Ohne Ehrenamt geht in den meisten Vereinen nichts. Das gilt auch für Sportvereine. Denn damit die Kids auch zum Beispiel richtig Fußballspielen lernen, braucht es Trainer.

Der Bayerische Fußballverband gibt in diesem Jahr kostenlose Kurse für insgesamt 1000 ehrenamtliche Kindertrainer. Auch in Hof gibt es Termine unter dem Kampagnenmotto #AufdiePlätze. Von 25. April bis 29. Mai gibt es Kurse bei der Spielvereinigung Bayern Hof. Einen Link zu den Veranstaltungsdetails und der Anmeldung findet ihr hier.