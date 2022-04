Nach zweijähriger Corona-Pause soll das Kaltenberger Ritterturnier im Juli wieder stattfinden. Das nach eigenen Angaben «größte Mittelalterfest der Welt» mit Turnieren, Gaukler- und Marktständen soll ab dem 15. Juli an drei Wochenenden in Geltendorf westlich von München stattfinden. «Die Lanzen werden wieder krachen», sagte Pressesprecher Markus Wiegand am Montag. Am 5. August werde dann Carl Orffs Carmina Burana mit Pferde-Choreografien in der Arena aufgeführt.