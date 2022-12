Kalte Temperaturen: Wasserwacht warnt vor dem Einbrechen auf dem Eis

Die Temperaturen sind im Moment echt knackig kalt. Vom Schein sollten wir uns allerdings nicht täuschen lassen. Die Eisdecken auf Seen sind meistens nicht so tragfähig wie wir uns das denken. Die Wasserwacht Bayern warnt nun wieder vor dem Betreten solcher Eisflächen. Im vergangenen Winter musste sie im Freistaat zu rund 90 Lebensrettungen ausrücken.

Seid ihr selbst eingebrochen, solltet ihr euch so wenig wie möglich bewegen, um nicht noch mehr Körperwärme zu verlieren. Sonst könntet ihr schneller bewusstlos werden. Ihr solltet nicht unter das Eis geraten. Solltet ihr es schaffen, euch hochzuziehen, dann am besten in Bauchlage zum Ufer kriechen. Auf dem Eis liegen solltet ihr auch, wenn ihr anderen Personen in einer Notlage helfen wollt. Ihr solltet sie niemals mit der bloßen Hand retten, sondern mit festen Gegenständen. Sonst könntet ihr selbst ins Wasser gezogen werden. Ganz wichtig ist natürlich, dass ihr vorher den Notruf verständigt.