Kajak-Unfall? – 70-Jähriger tot aus Fluss geborgen

Einsatzkräfte der Wasserrettung haben einen 70-jährigen Mann in Wolfratshausen (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) tot aus der Loisach geborgen. Am Sonntagvormittag wurde der Einsatzzentrale ein in dem Fluss treibendes, herrenloses Kajak gemeldet, wie die Polizei am Montag mitteilte. In der Nähe fanden die Rettungskräfte dann den 70-jährigen Augsburger, der leblos an der Wasseroberfläche trieb. Die Wiederbelebungsmaßnahmen nach seiner Bergung blieben erfolglos.

Ob es sich um einen Unfall handelte, sei noch nicht abschließend geklärt, sagte ein Polizeisprecher. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Todesursache. Hinweise auf Fremdverschulden lagen zunächst nicht vor, wie die Polizei weiter mitteilte.