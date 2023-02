Kaiserslautern: Mit «breiter Brust» ins Spiel gegen Fürth

Nach zwei Auswärtsniederlagen in Folge will Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern wieder zurück in die Erfolgsspur finden. Am Samstag (13.00 Uhr/Sky) empfängt die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster im heimischen Fritz-Walter-Stadion die SpVgg Greuther Fürth. Trotz der beiden Negativerlebnisse beim FC St. Pauli und beim SC Paderborn, der FCK verlor beide Partien knapp mit 0:1, macht sich Schuster keine großen Sorgen. «Wir haben die letzten beiden Niederlagen klar und ausführlich analysiert. Fußball ist natürlich ein Ergebnissport, aber wir haben gegenüber der Partie auf St. Pauli in Paderborn schon eine Leistungssteigerung gezeigt und das sollten wir auch positiv sehen», sagte der 55-Jährige am Donnerstag.

Das Spiel der Fürther habe sich im Gegensatz zur Hinrunde bedeutend verändert. «Der neue Trainer Alexander Zorniger hat dort bisher einen guten Job gemacht und die Mannschaft in die Spur bekommen. Wir können aber auch in dieses Spiel mit breiter Brust gehen, weil wir in Paderborn bei einer Spitzenmannschaft gezeigt haben, dass wir auf Augenhöhe mitspielen können», betonte Schuster. Ein gutes Omen für den FCK: Alle vergangenen sieben Heimspiele in der 2. Bundesliga gegen Fürth gewannen die Pfälzer.

Kaiserslautern hat derzeit keine Verletzten zu beklagen und kann sich gegen Fürth erneut auf eine stattliche Kulisse auf dem Betzenberg freuen. Bis Donnerstag waren für das Spiel 36 859 Karten verkauft. «Es soll wieder eine gesunde Symbiose zwischen Publikum und Fans geben. Wir wollen alles geben, dass die drei Punkte in Kaiserslautern bleiben», sagte Schuster.