Kahn über formschwachen Mané: Sucht sich immer noch selbst

Oliver Kahn hofft beim formschwachen Angreifer Sadio Mané auf eine Leistungsexplosion im Saisonendspurt. «Er sucht sich immer noch ein bisschen selbst beim FC Bayern», sagte Münchens Vorstandschef am Sonntagabend in der Sendung «Sky90 – die Fußballdebatte». Mané sei ein Spieler, der viel Zuspruch brauche. «Wir würden es uns wünschen, dass er explodiert.» Der 30 Jahre alte senegalesische Fußball-Nationalspieler wechselte im vergangenen Sommer vom FC Liverpool zum FC Bayern München.

Auf der Insel habe Mané sein Können immer wieder unter Beweis gestellt, betonte Kahn. «Vielleicht zeigt er es uns ja demnächst.» Aus Sicht von Kahn ist für Mané die «Qualität» des Konkurrenzkampfes beim deutschen Rekordmeister neu. «Das kennt er so nicht. Das war er auch bei Liverpool nicht gewöhnt», sagte der ehemalige Nationaltorhüter und ergänzte: «Wir hoffen, dass er sich früher oder später durchsetzt.»

Die Bayern hatten mehr als 30 Millionen Euro für Mané ausgegeben. An die Leistungen beim FC Liverpool konnte der Offensivspieler in München bisher noch nicht anknüpfen. Allerdings fiel der Champions-League-Sieger aus der Saison 2018/2019 wegen einer Entzündung am Wadenbeinköpfchen mehrere Monate aus und verpasste unter anderem die Weltmeisterschaft in Katar.