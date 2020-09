Kahn startet Bayern-Projekt

München (dpa) – Der FC Bayern hat ein clubübergreifendes Strategieprojekt gestartet, mit dem sich der Fußball-Rekordmeister für eine erfolgreiche Zukunft wappnen will. «Mit dem Strategieprojekt FC Bayern Ahead sollen die Stärken des FC Bayern ausgebaut und ganz gezielt Verbesserungspotenziale ausgeschöpft werden. Wir brauchen eine ganzheitliche Clubstrategie, die Komplexität reduziert und Orientierung gibt», sagte Vorstandsmitglied Oliver Kahn. Das Projekt liegt in der Verantwortung von Kahn, der nach dem Amtsende von Karl-Heinz Rummenigge am 31. Dezember 2021 dessen Nachfolger als Vorstandschef wird.

Im Rahmen des Projektes sollen neue Leitplanken definiert werden, mit denen der Triplesieger «allen Herausforderungen begegnen kann, die die sich immer schneller wandelnde (Fußball-)Welt mit sich bringt». Nicht zuletzt die Coronavirus-Pandemie habe gezeigt, «dass es Innovation, Kreativität und strategische Zielsetzungen braucht, um weiter Vorreiter zu bleiben», hieß es in der Mitteilung vom Mittwoch.

Der Projektstart erfolgte mit einem zweitägigen Workshop des Lenkungskreis des Projektes, dem neben dem gesamten AG-Vorstand um Kahn und Rummenigge noch Präsident Herbert Hainer sowie Repräsentanten des Vereins und der Basketballer angehören.

Beim FC Bayern sei die Tradition sehr wichtig, sagte Rummenigge. «Aber das Spannende ist die Zukunft, die es zu meistern gilt. Ich halte es für wichtig, dass man Visionen hat.» Präsident Hainer ist angetan. «Man sieht, dass alle im Verein das Projekt vorantreiben wollen. Es wird unsere Aufgabe sein, die nächste Generation in der Tradition des Erfolgs weiterzuführen», sagte der Nachfolger von Uli Hoeneß.