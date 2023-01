Kältere Temperaturen: Weltcup in Klingenthal kann stattfinden

Der Weltcup in der Nordischen Kombination kann nun doch in Klingenthal stattfinden. Nachdem es vergangenes Wochenende zu warm für so ein großes Wintersportevent im Vogtland war, haben sich der Deutsche und der Internationale Skiverband auf das kommende Wochenende geeinigt. Da gibts nämlich wieder Minusgrade und somit bessere Bedingungen für die Profisportler aus aller Welt.

Bereits gekaufte Tickets sind auch für das kommende Wochenende gültig.

Freitag, 20.01.:

15-16:30 Uhr – Offizielles Langlauf Training

Samstag, 21.01.:

11:00 Uhr – Offizielles Sprungtraining

12:30 Uhr – Provisorischer Wettkampfsprung

13:40 Uhr – Wertungsdurchgang

16:00 Uhr – Langlaufrennen (10 km)

Sonntag, 22.01.:

08:45 Uhr – Probedurchgang

10:00 Uhr – Wertungsdurchgang

13:00 Uhr – Langlaufrennen (10 km)