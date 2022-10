Kälte- und Klimatechnik: 7. Netzwerktreffen des Kältekreis der Hochschule Hof

So langsam wird es kälter in der Euroherz-Region und da machen sich viele Gedanken um das Heizen im Winter. Gerade in der aktuellen Energiekrise wird das Thema Kälte- und Klimatechnik dabei immer wichtiger. Auch der Kältekreis der Hochschule Hof beschäftigt sich schon seit einigen Jahren damit. Heute kommt das Kompetenznetzwerk für Kälte- und Klimatechnik Hochfranken zu seinem siebten Netzwerktreffen zusammen. Kleine und mittelständische Unternehmen in der Region können dabei ihr Wissen in diesem Bereich austauschen. Außerdem sind ein Vortrag und eine Laborführung geplant.