Kälber in Scheune verbrannt

Eschlkam (dpa/lby) – Beim Brand einer Scheune in Eschlkam (Landkreis Cham) sind am Donnerstag ein Dutzend Kälber verbrannt. Etwa 70 Rinder konnten aus einem angrenzenden Stall gerettet werden, wie das Polizeipräsidium Oberpfalz mitteilte. Der 65-jährige Besitzer habe sich beim Versuch, Tiere aus dem Gebäude zu holen, leicht verletzt und sei ins Krankenhaus gebracht worden. Das Feuer sei am Vormittag aus zunächst ungeklärter Ursache ausgebrochen. Etwa 200 Feuerwehrleute verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude. Der Schaden liege im unteren sechsstelligen Bereich, hieß es von der Polizei.

© dpa-infocom, dpa:210624-99-130927/2