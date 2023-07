Kabul: Frauen protestieren gegen Aus von Schönheitssalons

Im August 2021 haben die Taliban in Afghanistan wieder die Macht übernommen. Seitdem sind mehr als 1000 Menschen gewaltsam gestorben. (…)

Menschenrechtler gehen davon aus, dass es in Kuba mehr als 1000 politische Häftlinge gibt. Um auf ihr Schicksal aufmerksam zu machen, (…)

Hunderttausende bei Pride-Paraden in den USA

In etlichen konservativ regierten US-Bundesstaaten nimmt die Dikriminierung von Transmenschen zu. Auch dagegen gehen in New York und (…)