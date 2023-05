Kabinettssitzung von Bayern und Sachsen: 15,5 Millionen Euro fürs Future Energy Lab Wunsiedel

Viel Kritik an der Bundesregierung hat es heute bei der gemeinsamen Kabinettsitzung von Sachsen und Bayern gegeben. Die hat in Wunsiedel stattgefunden. Die Ministerpräsidenten Söder und Kretschmer haben unter anderem beim Ausbau der Wasserstoffnetze mehr Mitspracherecht der Länder gefordert. Der bayerische Ministerpräsident Söder hat zudem die ersten Zahlungen für das Future Energy Lab in Wunsiedel angekündigt:

Der bayerischer Wirtschaftsminister Aiwanger hat nach der Sitzung eine bayerisch-sächsische Wasserstoff-Initiative angekündigt. Die soll eine geplante Wasserstoff-Trasse von Thüringen über Sachsen nach Nordbayern voranbringen.