Kabinettssitzung in Bayern: Testnachweispflicht für Kita-Kinder ab Januar

Wer von euch Kinder in Kita und Schule hat, der sitzt seit Beginn der Corona Pandemie vermutlich sehr oft zuhause fest; sei es durch Home Office, Home Schooling, Quarantäne oder allem zusammen. Mit Beginn der vierten Welle häufen sich auch wieder Coronafälle in den Kinderbetreuungseinrichtungen. Nur gibts dort im Gegensatz zu den Schulen bisher keine regelmäßigen Tests unter den Kindern. Das soll sich ab dem neuen Jahr ändern: Ab Januar gilt in bayerischen Kitas eine Testnachweispflicht für Kinder ab einem Jahr. Das geht aus der bayerischen Kabinettssitzung hervor.

Die Kinder sollen demnach drei Mal pro Woche mit einem Schnelltest zuhause oder zwei Mal pro Woche per PCR-Pool-Tests in den Einrichtungen getestet werden. Laut Gesundheitsminister Klaus Holetschek sollen sich Eltern über Berechtigungsscheine kindgerechte Tests kostenlos in den Apotheken abholen können. Um das Ganze vorzubereiten und genügend Tests bereitzustellen, gilt diese Regel erst im Januar.