Kabinettssitzung Bayern: Keine Testpflicht mehr nach Auffrischungsimpfung

2G-Plus: Also ein verpflichtender Test für Geimpfte und Genesene. Das gilt zum Beispiel für Kultur- und Sportveranstaltungen, Kinos, und Thermen, auch in der Euroherz-Region. Für Menschen, die ihre Auffrischungsimpfung bekommen haben, gilt aber bald keine Testpflicht mehr. Das hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder heute nach der gemeinsamen Kabinettssitzung von Bayern und Sachsen mitgeteilt.

Außerdem gilt in Bayern künftig kein 2G-Plus mehr in Außenbereichen.

Die restlichen Maßnahmen in Bayern werden aber bis zum 12. Januar verlängert.