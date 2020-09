Kabinett beschließt Maskenpflicht im Schulunterricht

München (dpa/lby) – Einen Tag nach dem Bildungsgipfel in der Staatskanzlei will das bayerische Kabinett heute eine befristete Maskenpflicht für den Schulunterricht beschließen. Mit Ausnahme von Grundschulen soll zum Schulstart nächste Woche für neun Tage auch im Unterricht Maske getragen werden müssen. In einer mehrstündigen Beratung hatten Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag mit Eltern, Schülern und Lehrern diskutiert, wie an den rund 6200 Schulen im Freistaat nach Ferienende die Ausbreitung des Coronavirus verhindert werden kann.