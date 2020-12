Kabinett bereitet harten Lockdown für Hotspot Bayern vor

München (dpa/lby) – Einen Tag nach den folgenschweren Beschlüssen von Bund und Ländern muss das bayerische Kabinett heute den harten Corona-Lockdown rechtlich umsetzen. Die Ministerpräsidenten hatten sich am Sonntag mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) darauf geeinigt, vom 16. Dezember an weite Teile des Handels, von Dienstleistungen und Schulen sowie Kindertagesstätten zu schließen. Einzig der Handel mit Lebensmitteln und Waren des täglichen Bedarfs soll demnach weiter geöffnet bleiben.

Zudem soll es in Bayern nach den Worten von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) landesweit nachts verschärfte Ausgangsbeschränkungen geben. Dies war bisher nur in Hotspots mit einer Inzidenz von mehr als 200 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern binnen sieben Tagen – also in den Hotspots – vorgeschrieben.

Der bayerische Landtag will den Lockdown dann endgültig am Dienstag in einer neuerlichen Sondersitzung beraten und beschließen. Die Mehrheit gilt hier aber wie schon bei der Abstimmung vor weniger als einer Woche als sicher, da die Regierungsfraktionen von CSU und Freien Wählern bereits vorab in die Planungen eingebunden sind. Es ist zudem davon auszugehen, dass erneut auch zumindest die Grünen den Kurs mittragen werden. Bei der Abstimmung am vergangenen Dienstag hatten nur SPD, FDP und AfD gegen die Pläne der Regierung gestimmt.

Mit der erneuten Verschärfung wird die erst seit dem 9. Dezember geltende Infektionsschutzverordnung vollkommen überarbeitet. Bayern reagiert damit auf die seither massiv steigenden Infektionszahlen und setzt die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz um.