Kabelanschluss in der Region: Vodafone belegt TV-Frequenzen um

Ein Hinweis für euch mit Kabelanschluss in der Region: Der Kabelanbieter Vodafone belegt in der kommenden Nacht (03.11.) die TV-Frequenzen um. Das teilt Vodafone unter anderem auf seiner Website mit. Dadurch will der Anbieter sein Kabelnetz fit für die Zukunft machen, heißt es. Lasst eure Geräte während der Frequenz-Umbelegung bitte am Strom. Der Receiver macht nach der Umstellung automatisch einen Sendersuchlauf. Danach solltet ihr alle Sender wie bisher sehen. Wenn der Sendersuchlauf nicht automatisch läuft, dann startet ihr ihn bitte manuell.