K-Einbruch: Polizei gibt Präventionstipps in Plauen

Am Sonntag stellen wir wieder unsere Uhren zurück und bekommen eine Stunde geschenkt. Für die Polizei ist das eine Stunde für mehr Sicherheit. Deshalb ist am Sonntag wieder der Tag des Einbruchschutzes. Schon heute gibt die Polizei im Elsterpark in Plauen von 13 bis 17 Uhr Tipps, wie ihr einen Einbruch möglichst verhindern könnt.

Wenn ihr euer Haus oder eure Wohnung verlasst, schließt immer die Tür ab. Fenster, Balkon- und Terassentüren sollten ganz verschlossen sein, gekippte Fenster sind kein Hindernis für Einbrecher. Solltet ihr euren Schlüssel verlieren, dann wechselt unbedingt den Schließzylinder aus.

Für eine individuelle und kostenlose Beratung über wirksamen Einbruchschutz wendet euch an die vier oberfränkischen Fachberater. Die speziell geschulten Polizisten stehen mit Rat und Tat zur Seite. Sie unterstützen beispielsweise auch bei der Planung eines Neubaus oder informieren über Nachrüstmöglichkeiten.

Die regionalen Ansprechpartner findet ihr unter >>hier<<!

Allgemeine Sicherheitstipps und weiterführende Informationen gibt es >>hier<< und >>hier<<!