JVA in Marktredwitz: Spatenstich Ende Juli

In Marktredwitz steht der Baustart für die seit Jahren geplante Justizvollzugsanstalt kurz bevor. Das geht aus einer Einladung des Bayerischen Justizministers Georg Eisenreich hervor. Der Termin für den Spatenstich ist am 27. Juli angesetzt. Der Marktredwitzer Oberbürgermeister Oliver Weigel in unserem Euroherz-Jahresausblick 2023 zur JVA:

Über 360 Haftplätze sollen in Marktredwitz entstehen – auch für weibliche sowie ältere und kranke Gefangene ist Platz, außerdem ist eine Mutter-Kind-Abteilung geplant. Mit dem Bau der JVA erwartet Marktredwitz an die 200 neue Arbeitsplätze.

Zum Spatenstich Ende Juli soll auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder kommen.