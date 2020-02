JVA in Marktredwitz: Justizminister informiert über aktuellen Stand

Eigentlich hätten die Bagger schon vor zwei Jahren rollen sollen. Noch ist aber nur eine grüne Wiese im Marktredwitzer Ortsteil Lorenzreuth zu sehen. Dorthin will der Freistaat die einizige JVA in Bayern mit einer Abteilung für Senioren bauen. Die Stadt Marktredwitz hat das Grundstück am Ost-West-Kompetenzzentrum verkauft und die Pläne genehmigt. Jetzt geht es in die Planungsphase, sagt der Wunsiedler CSU-Landtagsabgeordnete Martin Schöffel:

Heute kommt der Bayerische Justizminister Georg Eisenreich nach Marktredwitz und will über den aktuellen Stand informieren. Läuft alles nach Plan, könnte es mit dem Bau im kommenden Jahr losgehen.