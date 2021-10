JVA in Hof: Gefängnis bekommt hauptamtlichen Seelsorger

Zum draußen Feiern wirds eigentlich langsam zu kalt. Das hat am Samstagabend rund 120 Feierwillige nicht davon abgehalten sich am Hofer (…)

„Hof feiert“: Polizei löst Party am Bismarckturm auf

Nach dem monatelangen Lockdown und Kontaktbeschränkungen ist die Lust auf ausgelassenes Feiern besonders groß: Am Samstagabend haben (…)

Die 38. Auflage des Gealan-Triathlons findet morgen nicht wie gewohnt am Hofer Untreusee statt. Die Corona-Pandemie zwingt die (…)

Bei vielen Sport- oder Kulturveranstaltungen, oder in Clubs und Diskos gilt mittlerweile die sogenannte 3G Plus-Regel. Das heißt, als (…)

150 Einsatzkräfte und Panzer: Terrorübung in Oberfrankenkaserne in Hof

Das World Trade Center in New York, oder die Anschläge in Paris vor sechs Jahren, bei denen 130 Menschen getötet wurden… Das sind (…)