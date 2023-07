Jusos in Bayern: Politische Entwicklung in Deutschland ist beängstigend

Nach einem AfD-Landrat in Thüringen, gibt es in Sachsen-Anhalt nun auch einen hauptamtlichen AfD-Bürgermeister. Für die Jusos in Bayern sind diese Wahlergebnisse keine Überraschung, sondern ein Prozess. Sie machen Konservative und Liberale mitverantwortlich, die sich an der Rhetorik der Rechten bedienen, um in ihren Gewässern zu fischen. Diese Meinung teilt auch Martin Becher, Leiter der Projektstelle gegen Rechtsextremismus am Evangelischen Bildungszentrum in Bad Alexandersbad. Ali-Cemil Sat, Vorsitzender der Jusos in Oberfranken, empfindet die politische Entwicklung in Deutschland als beängstigend, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Die bayerischen Jusos fordern daher alle demokratische Parteien dazu auf, sich gemeinsam gegen Rechtsaußen zu stellen. Die Union müsse sich ebenfalls um eine ernstgemeinte, progressive Oppositionspolitik bemühen. Rechte Rhetorik helfe niemandem – außer den Rechten.