Jungrind steht auf Bundesstraße und wird von Auto erfasst

Ein ausgebüxtes Jungrind ist auf einer Straße im Landkreis Oberallgäu angefahren und verletzt worden. Als es bei Oberstaufen auf der Bundesstraße stand, wurde das Tier von dem Auto einer 51-Jährigen erfasst, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Das Rind wurde dabei am Hinterlauf verletzt. Die 51-Jährige blieb unverletzt. Der Landwirt, dem das Tier gehört, muss sich nun wegen des Verdachts des fahrlässigen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten.