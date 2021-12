Junges Theater: Lions Club Naila-Hochfranken bezahlt Schulvorstellungen

Sie sollen nicht immer nur am Smartphone hängen oder am Computer daddeln, sondern auch etwas Kulturelles erleben. Der Lions Club Naila-Hochfranken will die Jugendförderung an den Mittelschulen in Naila, Helmbrechts, Münchberg und Schwarzenbach/Wald vorantreiben. Mit einer Spende in Höhe von 1.000 Euro will er pro Schule jeweils bis zu zehn Vorstellungen des Jungen Theaters pro Schuljahr buchen. Das Angebot richtet sich an die 5. bis 10. Klassen. Das Junge Theater des Theaters Hof soll mit mobilen Produktionen in die Schulen kommen.