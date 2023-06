Junges Theater Hof: Förderung für Kitaprojekt „Kunst und Kultur“

Kinder schon früh für das Theater begeistern. Das ist Ziel des Projekts „Kunst und Kultur“ des Vereins Kinderherzen glücklich machen. Kinder aus Kindertagesstätten in der Region kommen dabei regelmäßig zu Vorstellungen und Workshops des Jungen Theaters Hof. Bisher ziehen die Projektverantwortlichen eine sehr positive Bilanz. Viele Kinder, die sonst eher verschlossen sind, kommen in den Workshops mehr aus sich heraus, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Deswegen sind die Beteiligten auch sehr froh, dass das Projekt weitergehen kann: Die Oberfrankenstiftung hat jetzt nochmal über 8.000 Euro dafür bewilligt.