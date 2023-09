Junger Mann soll in Nürnberg Hitlergruß gezeigt haben

Ein Mann soll am Montagmorgen in Nürnberg eine Deutschlandfahne angezündet und mehrfach den Hitlergruß gezeigt haben. Nach Polizeiangaben vom Dienstag beobachtete ein Passant den 24-Jährigen in der Königstorpassage beim Hauptbahnhof und rief die Polizei. Die Beamten nahmen den jungen Mann den Angaben zufolge fest und stellten die verbrannte Fahne sicher. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft habe eine Ermittlungsrichterin anschließend einen Haftbefehl gegen den 24-Jährigen erlassen, hieß es. Dieser sitze nun in Untersuchungshaft.