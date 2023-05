Jungen stehlen Auto einer Pizzeria: Wollten Freund besuchen

Zwei Buben im Alter von 11 und 13 Jahren haben den Wagen eines Pizzalieferdienstes in Unterfranken gestohlen. Sie wollten am Freitagabend mit dem Auto zu einem Freund in Aschaffenburg fahren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Lieferwagen habe nicht zugesperrt und mit eingestecktem Schlüssel vor der Pizzeria in Karlstein am Main (Landkreis Aschaffenburg) gestanden. Der 11-Jährige soll sich hinter das Steuer gesetzt haben, der 13-Jährige soll Beifahrer gewesen sein. Noch im selben Ort bremste eine Polizeistreife die beiden aus. Die Jungen wurden dann nach Polizeiangaben zu ihren Eltern gebracht.