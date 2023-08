Jungen sollen Gesangbücher in Kirche angezündet haben

Vier Buben im Alter von 11 und 12 Jahren sollen in einer Münchner Kirche randaliert und Gesangbücher angezündet haben. Die Ermittler kamen den Jungen nach mehreren Monaten auf die Schliche, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Im Februar dieses Jahres hatte eine Frau die brennenden Bücher in der Pfarrkirche St. Heinrich im Stadtteil Untersendling entdeckt. Außerdem waren Altarkerzen und das Altarkreuz umgestoßen worden, weiteres Kircheninventar war zerstört worden. Bis zum Juli kam es dann nach Polizeiangaben zu weiteren Fällen, in denen Unbekannte Inventar in der Kirche umgeworfen und Unordnung gemacht hatten – allerdings ohne nennenswerte Schäden anzurichten.

«Aufgrund intensiver Ermittlungsmaßnahmen» des für Branddelikte zuständigen Kommissariats 13 konnte nun die Gruppe der Kinder als Tatverdächtige ausgemacht werden, wie die Polizei mitteilte. Alle vier sind wegen ihres Alters noch nicht strafmündig.