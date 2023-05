Jungen Bergsteigern geht die Kraft aus: Absturzgefahr

Ein Bergsteigerpaar drohte in den Alpen im Landkreis Berchtesgaden 50 Meter abzustürzen und ist von der Bergwacht gerettet worden. Die 18-Jährige und der 17-Jährige stiegen am Sonntag an der Südwestseite des Watzmanns eine steile Rinne auf, wie das Bayerische Rote Kreuz am Montag mitteilte. Entgegen ihren Planungen konnten sie dabei nicht seitlich heraus. Daraufhin wählten sie den Notruf. Am Telefon schilderte das Pärchen, wie ihnen die Kraft ausgehe und sie sich festklammerten. Daraufhin flog ein Helikopter mit zwei Bergrettern zu der Stelle bei Ramsau bei Berchtesgaden in 1400 Metern Höhe. Nachdem die beiden gesichert wurden, wurden sie nacheinander ins Tal gebracht. Der 17-Jährige erlitt Schürfwunden.