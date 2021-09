Tragischer Unfall gestern (SO) in den frühen Morgenstunden auf der A93 bei Leonberg im Landkreis Tirschenreuth: Ein 23-Jähriger ist (…)

Alkoholisiert: 19-jähriger wird in der Nacht festgenommen

In Hof ist heute Nacht ein 19-jähriger Mann festgenommen wurden. Gegen 1 Uhr ist der Mann in Schlangenlinien auf der B173 von Köditz in (…)