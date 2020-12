Junge Männer mit Maschinenpistolen-Attrappe unterwegs

Raser mit mehr als Tempo 130 in Nürnberg unterwegs

Nürnberg (dpa/lby) – Ein 24 Jahre alter Mann ist in Fürth Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Der junge Mann habe am (…)

24-Jähriger in Fürth nach Streit niedergestochen

Flüchtlingsheim brennt zweimal: Verdächtiger festgenommen

Höchstadt a.d. Aisch (dpa/lby) – Zweimal in einer Nacht ist eine Flüchtlingsunterkunft in Mittelfranken in Flammen aufgegangen (…)