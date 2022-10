Eine junge Frau ist tot aus einem Fluss am Chiemsee geborgen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde die tote Frau am Montagnachmittag in dem kleinen Fluss Prien im Landkreis Rosenheim gefunden. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen übernommen und werde von der Bereitschaftspolizei unterstützt. Die Polizei wollte am Nachmittag nahere Informationen zu dem Großeinsatz zwischen Prien am Chiemsee und Aschau bekannt geben.