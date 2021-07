Ein Schäferhund hat sich am Wochenende in Selbitz von seinem Besitzer losgerissen und ein Mädchen attackiert. Ein Glück, dass die (…)

Nach Beißattacke in Selbitz: PETA fordert Hundeführerschein

Wo ist das ganze Leergut hin? Die Brauereien der Region vermissen leere Kästen und Flaschen. Besonders in der Zeit der Pandemie haben (…)

Gerade in den letzten Tagen hat es immer wieder stark geregnet und viele Überschwemmungen gegeben. Das Wetter sorgt nicht nur für Chaos (…)

Familienstreit: Polizei mit Messer bedroht

In Arzberg ist die Polizei jüngst in einen brenzligen Familienstreit geraten. Bereits am Freitag musste sie mit zwei Streifen zu einer (…)