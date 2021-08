Junge Erlebniswochen: Neugierexpress steht am Hofer Theresienstein

In den letzten Monaten mussten Kinder und Jugendliche auf vieles verzichten. Es gab kein Training in den Sportvereinen und auch ihre Freunde konnten sie kaum treffen. Die Stadt Hof will ihnen jetzt etwas zurückgeben, und veranstaltet erstmals die Jungen Erlebniswochen. Ein Teil davon ist der Neugierexpress. Er ist mit unterschiedlichen Spielinseln ausgestattet, die den Kindern Wissenschaft und Technik näherbringen sollen. Heute (21.8.) und morgen steht der Neugierexpress auf der Wiese hinter dem Theresiensteingebäude. Im Jugendzentrum Q können sich die Kids ab 14 Uhr beim Musikstück „Tiri Lii & Bummbatsch Peng“ amüsieren. Einen Tag später spielt das Puppentheater zwei Stücke auf.