Jungbürgerversammlung Bad Steben: Diskussion über Wahlalter-Senkung

In Baden-Württemberg, Niedersachsen und Thüringen können bereits 16-Jährige bei Landtags- und Kommunalwahlen mitentscheiden. Verschiedene Parteien und Organisationen fordern, dass das auch bei uns in Bayern so sein soll. Um die Senkung des Wahlalters ist es auch bei der jüngsten Jungbürgerversammlung in Bad Steben gegangen. Die Jugendlichen haben diskutiert und sind zu dem Ergebnis gekommen: Voraussetzung dafür ist, dass in den Schulen mehr über das Thema Wahlen aufgeklärt wird. Außerdem sei die persönliche Entwicklung nicht bei allen 16-Jährigen soweit abgeschlossen, um manche Themen wirklich entscheiden zu können. Das Wahlalter mit 18 sei also so in Ordnung, so die Jugendlichen.