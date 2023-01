Julia Fox zeigt «wenig berauschende» Wohnung

US-Schauspielerin Julia Fox («Der schwarze Diamant») hat ihre Fans zu einer «wenig berauschenden Apartment-Besichtigung» in ihre New Yorker Wohnung mitgenommen. «Hoffentlich kann das jemand schauen und sich denken „Okay, vielleicht läuft’s bei mir doch nicht so schlecht“», sagt die 32-Jährige zu Beginn des Tiktok-Clips.

Ihren 1,6 Millionen Followern zeigt Fox ihr Wohnzimmer, in dem auch ihr ungemachtes Bett steht, das Kinderzimmer ihres zweijährigen Sohns Valentino, ihr nach eigenen Worten «winziges» Badezimmer und die «echt chaotische» Küche, in der auch eine kleine Spielküche für Valentino steht. Die Wohnung scheint tatsächlich vergleichsweise klein und wirkt – im Vergleich zu anderen für solche Videos auf Hochglanz polierten Wohnungen – nicht sonderlich zurechtgemacht.

Fox sprach noch von ihrem «kleinen Mäuseproblem», an dem sie sich jedoch nicht besonders störe: «Ich schätze es, dass sie nachts rauskommen und die Krümel beseitigen, die mein Sohn auf den Boden hat fallen lassen.» Die Schauspielerin, über deren Treffen mit dem Rapper Kanye West im vergangenen Jahr viel berichtet worden war, ist in den sozialen Medien gerade bei jungen Leuten für ihre selbstbewussten und exzentrischen Auftritte beliebt.