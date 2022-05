JuKu-Mobil: Neben dem Fichtelgebirge jetzt auch im Hofer Land

Eine mobile Jugendkunstschule: So ein Projekt gibt es schon seit 3 Jahren im Landkreis Wunsiedel. Das JuKu-Mobil Fichtelgebirge fährt durch die Kommunen im Landkreis und bietet Kunstworkshops für Kinder und Jugendliche. Die meisten Kurse sind kostenlos. Stefan Frank, Vorsitzender des Vereins JuKu Fichtelgebirge:

Neben dem Fichtelgebirge fährt die mobile Jugendkunstschule nun auch durch den Landkreis Hof. Das Projekt wurde nämlich um das Hofer Land erweitert. Auch durch diverse Förderprogramm stehen in den Sommerferien zum Beispiel Aktionen in Rehau, Döhlau, Regnitzlosau und Schönwald an.