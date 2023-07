Juku-Mobil: Hohe Fördersumme vom Bundesbildungsministerium

Das Juku-Mobil aus dem Fichtelgebirge ist die einzige mobile Jugendkunstschule in Bayern. Das Bundesbildungsministerium unterstützt die außerschulische kulturelle Bildung in den Landkreisen Hof und Wunsiedel nun mit 320.000 Euro. Die Mittel stammen aus der neuen Förderperiode des Programms „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“. Die Fördermittel sind für Honorare und Sachmittel gedacht. Sie werden zum großen Teil an Künstler und Lieferanten im Fichtelgebirge und dem Hofer Land ausgezahlt. Das Juku-Mobil ist seit Anfang 2019 in der Region unterwegs