Jugendvertretung Wunsiedel: Endspurt bei der Online-Wahl

Während der Corona-Pandemie haben vor allem junge Menschen den Vorwurf abbekommen, sich unverantwortlicher zu verhalten als andere. Elf junge Menschen aus Wunsiedel scheuen sich jedoch nicht vor Verantwortung. Sie wollen in die allererste Jugendvertretung der Stadt einziehen und dort für die Interessen aller Kinder und Jugendlichen einstehen. Es ist aber nur Platz für sieben Vertreter. Noch morgen (SO) läuft deshalb die Wahl zwischen ihnen, es hat also der Endspurt begonnen. Jeder junge Mensch in Wunsiedel hat bereits Wahlunterlagen und Zugangsdaten für die Online-Wahl bekommen. In den sozialen Medien könnt ihr die Kandidat_innen außerdem nochmal genauer kennenlernen.