Jugendsymphonieorchester: Bezirk Oberfranken sucht Teilnehmer

Das Haus Marteau in Lichtenberg im Landkreis Hof ist bekannt dafür, regelmäßig hochkarätige Meisterkurse in klassischer Musik anzubieten. Jedes Jahr steht zudem das Orchesterprojekt „Jugendsymphonieorchester“ an. Dafür werden noch Teilnehmer zwischen 14 und 21 Jahren gesucht. Der Aufruf richtet sich an Blechbläser, Streicher, Holzbläser, Perkussionisten und junge Menschen, die Harfe spielen. Unter der Leitung eines Dirigenten üben die Teilnehmenden in der Karwoche im Schullandheim in Pottenstein ihre Werke, bevor sie diese auf der großen Bühne präsentieren. Die Anmeldefrist endet am 17. Februar.

Wer zwischen 14 und 21 Jahre alt ist, Spaß am Musizieren auf hohem Niveau hat und Orchestererfahrung sammeln möchte, kann sich für die Arbeitsphase 2023 bis zum 17. Februar hier bewerben:

https://anmelden.jso-oberfranken.de/.