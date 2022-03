Jugendsymphonieorchester 2022: Bezirk Oberfranken sucht Teilnehmer

Wegen Corona sind in den vergangenen Jahren viele Veranstaltungen ausgefallen. Zum 20. März stehen allerdings weitreichende Lockerungen der Maßnahmen in Aussicht, die vielen Veranstaltern Hoffnung machen. Der Bezirk Oberfranken hofft zum Beispiel, dass das Jugendsymphonieorchester nach zwei Jahren Pause wieder auftreten kann. Der Bezirk sucht jetzt Teilnehmer für das Orchesterprojekt von Haus Marteau in Lichtenberg im Landkreis Hof. Anfang April erarbeiten die jungen Musiker zunächst ein Konzertprogramm, das sie dann bei drei Osterkonzerten in Naila, Rödental und Stegaurach aufführen. Interessierte können sich noch bis zum 7. März auf der Homepage des Jugendsymphonieorchesters bewerben.

Gesucht werden junge Talente ab 14 Jahren der folgenden Instrumentengattungen: Flöte, Oboe, Klarinette, Fagott, Horn, Trompete, Posaune, Tuba, Schlagzeug, Harfe, Geige, Bratsche, Cello, Kontrabass. Die Mitglieder des Jugendsymphonieorchesters proben für die gemeinsamen Auftritte bei den Osterkonzerten bis zu sechs Stunden am Tag. Jede

Instrumentengruppe wird dabei von einem eigenen Dozenten betreut.