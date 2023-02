Jugendschutz bei Veranstaltungen: Infoveranstaltung am Abend in Konradsreuth

Wer als Verein oder Privatperson eine große Feier plant muss sich bei den Vorbereitungen um vieles kümmern. Vor allem beim Thema Jugendschutz gibt es einiges zu beachten. Die Kommunale Jugendarbeit im Landkreis Hof will Veranstalter dabei unterstützen. Zusammen mit der Polizei bietet sie deshalb eine Infoveranstaltung zum Thema „Jugendschutz bei öffentlichen Veranstaltungen“ an. Das Angebot richtet sich an Vereine, private Personen und Initiativen. Die Verantwortlichen beantworten Fragen zur Vorbereitung und Durchführung von Festen. Außerdem geht’s um die Grundlagen zu Jugendschutz und Sicherheit. Heute um 18 Uhr 30 steht der erste Termin an, und zwar in Konradsreuth. Ihr müsst euch vorab für Veranstaltung anmelden.

Informationsabend Jugendschutz über den Jugendschutz bei öffentlichen Veranstaltungen:

Am 14.02.23

Evang. Pfarrgemeinde Konradsreuth (Gemeindesaal)

Friedhofstr. 1

95176 Konradsreuth

Am 16.02.23

Jugendtreff „JuNAlted“

Anger 4

95119 Naila

Um vorherige Anmeldung wird gebeten bei: Petra Schultz, Kommunale Jugendarbeit Landkreis Hof, petra.schultz@landkreis-hof.de, Tel: 09281/57434