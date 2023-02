Jugendlicher verletzt drei Polizisten bei Verkehrskontrolle

Ein 16-Jähriger hat bei einer Verkehrskontrolle in Niederbayern drei Polizisten leicht verletzt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte der Mopedfahrer am Freitagabend in Eggenfelden (Landkreis Rottal-Inn) versucht, vor der Polizei zu fliehen, weil er Drogen bei sich hatte und nach eigenen Angaben unter Drogeneinfluss das Moped gefahren war. Außerdem hatte er laut Polizei keinen Führerschein für das Fahrzeug.

Die Polizei wollte den 16-Jährigen am Freitagabend kontrollieren, weil er ohne Licht mit seinem Moped unterwegs war. Nachdem er zweimal vergeblich versucht hatte, vor den Beamten zu flüchten, sei der 16-Jährige auf die Beamten losgegangen. Die Polizisten mussten daraufhin laut Mitteilung körperlichen Zwang anwenden, um ihn zu fesseln. Dabei habe er einem Polizisten ins Gesicht gespuckt. Als sie den Jugendlichen schließlich kontrollierten, fanden die Beamten die Drogen bei ihm. Um welche Drogen es sich handelte, teilte die Polizei nicht mit.

Bei den weiteren polizeilichen Maßnahmen habe sich der Mopedfahrer erneut gegen die Beamten gewehrt, sie beleidigt und bedroht. Insgesamt habe der Jugendliche drei Polizisten leicht verletzt. Er muss sich nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Besitz von Betäubungsmitteln, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Drogeneinfluss verantworten.