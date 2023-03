Jugendlicher trägt gestohlene Kleidung bei Diebstahl

Beim Versuch in einem Geschäft in Oberfranken ein zweites Mal Kleidung zu stehlen, hat ein Jugendlicher den dort am Vortag gestohlenen Jogginganzug getragen und ist sofort von den Mitarbeiterinnen wiedererkannt worden. Bei der Durchsuchung des Rucksacks des 16-Jährigen am Dienstag entdeckte die Polizei sowohl das Verkaufsetikett des gestohlenen Jogginganzugs als auch ein Oberteil, das der Jugendliche an diesem Tag in dem Laden in Hof stehlen wollte.

Beim Diebstahl des Jogginganzugs am Montag war die Alarmsicherung ausgelöst worden, der Jugendliche konnte aber entkommen. Der 16-Jährige musste das gestohlene Oberteil und den am Körper getragenen Jogginganzug abgeben. Seine Mutter brachte ihm Wechselkleidung, als sie ihn in der Dienststelle abholte, wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Hof am Mittwoch berichtete.

Die Beamten leiteten zwei Verfahren wegen Ladendiebstahls ein.