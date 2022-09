Jugendlicher mit Waffe bedroht und ausgeraubt

Ein Jugendlicher ist in eine Falle gelockt, mit einer Waffe bedroht und ausgeraubt worden. Die Polizei nahm die Tatverdächtigen fest, wie es in einer Mitteilung von Donnerstag hieß.

Der 17-Jährige wurde am Sonntag zu einem angeblichen Drogengeschäft mit einem 15-Jährigen gelockt. Der tatsächliche Grund für das inszenierte Treffen waren laut Polizei Schulden des 17-Jährigen bei einem 24 Jahre alten weiteren Beteiligten.

Am Treffpunkt in Amberg warteten drei Personen auf den Jugendlichen, die ihn mit einer Schusswaffe bedrohten, körperlich angriffen und mit Pfefferspray einsprühten. Sie entwendeten seine Wertsachen und die mitgebrachten Drogen. Der 24-Jährige und ein 21-Jähriger Komplize brachten ihn in ein wartendes Auto, in dem eine weitere Person saß. In einem Wald bedrohten und schlugen sie den Jugendlichen weiter. Schließlich ließen die Täter ihn in der Nähe der Altstadt gehen.

Zivilfahnder nahmen die drei Tatverdächtigen fest. Die Polizei spürte zudem auch den Fahrer des Autos auf, der ebenfalls vorläufig festgenommen wurde. Gegen den 24-Jährigen wurde ein Haftbefehl wegen Verdachts des schweren Raubes, erpresserischen Menschenraubs und gefährlicher Körperverletzung erlassen. Auch gegen den 17-Jährigen wird ermittelt – wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.