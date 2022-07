Ein junger Mann ist mit seinem Kajak auf dem Tegernsee gekentert und tödlich verunglückt. Die Polizei geht von einem Unfall aus, teilte sie am Montag mit. Der 17-Jährige und sein Vater aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck waren am Samstag mit ihren Kajaks auf dem See bei Rottach-Egern (Landkreis Miesbach) unterwegs. An Land fiel dem Vater dann auf, dass sein Sohn verschwunden war. Ein Tauchroboter ortete den Vermissten am Sonntagabend im Wasser. Der Jugendliche konnte nur noch tot geborgen werden.