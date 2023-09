Jugendlicher in einer Nacht dreimal betrunken erwischt

Polizisten in Regensburg haben in einer Nacht gleich dreimal einen 18-Jährigen betrunken auf einem E-Scooter gestoppt. Die Beamten hätten dem jungen Mann in der Nacht auf Freitag jedes Mal verboten weiterzufahren, teilte die Polizei mit. Im Abstand von rund eineinhalb beziehungsweise zwei Stunden hätten Beamten den 18-Jährigen aber jeweils erneut alkoholisiert auf einem E-Scooter erwischt.

Nach Alkoholtests sei der junge Mann wieder entlassen worden – und zumindest nach der dritten Begegnung gegen 4.00 Uhr morgens nicht mehr durch Trunkenheitsfahrten aufgefallen.